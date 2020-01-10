明（11日）天就是4年一度的總統大選，新一任的中華民國總統即將誕生。在這陣子因為選舉的氣氛，常引起家庭親子間關係緊張，情緒勒索事件時有所聞。對此，精神科醫師表示，人應該互相尊重彼此選擇，面對家人情緒勒索，他建議「一句話」來化解緊繃氣氛，呼籲民眾別因為選舉而輸掉家庭溫暖。

《中央社》報導，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，近日隨大選不斷逼近，精神科門診看診人數明顯增加，患者主要以焦慮、失眠為主，但也有許多患者因政治立場不同，飽受家人情緒勒索困擾。尤其，這次選舉被外界喻為「世代之戰」，是年輕世代和長輩的抗爭。造成許多家庭內長輩和子女政治立場不同，恐讓彼此關係出現裂痕。

許正典說，隨者大選之日將近，不少民眾為了幫所支持的政治人物催票，開始對家人展開親情攻勢，卻成了變相的情緒勒索。甚至，也有朋友的孩子受到同儕間的壓力或自己有特定立場，反過來要求父母一定要投給指定候選人，也令父母相當無奈。

對於這種情緒勒索現象，許正典指出，人與人之間應尊重彼此選擇，他建議民眾，面對家人的情緒勒索時，盡量不要不要硬碰硬，僅需以簡單一句「我了解了」回應即可，讓家庭緊繃情緒就此化解，否則即便支持的候選人勝出，卻輸掉家庭溫暖，實在不划算。

許正典提醒大家，當自己和家人、朋友意見相左時，盡量保持平常心，當個友善的傾聽者，或可轉移話題，關心彼此生活、工作、感情等，可以在選後一起安排出遊散散心，避免太看重選舉結果。

(中時電子報)