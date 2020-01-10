華新基於提升不鏽鋼原料避險，今（10）日董事會決議前進印尼蘇拉威西島設華新鎳業，資本額1億美元，華新注資5,000萬美元，興建鎳生鐵廠及發電廠，向上海鼎信集團購入印尼青山園區土地建廠，未來印尼NEW Hono Investment Pte.Ltd及Perlux Investment Pte.Ltd兩家公司也會參與投資華新鎳業。

華新表示，華新因應國際鎳價與不鏽鋼原料價格卻連動性降低；全球不鏽鋼生產失衡，競爭加劇；大陸禁止廢鋼進口；印尼政府禁止鎳礦出口等變局，為了投資上游原料鎳生鐵生產及銷售，達到上游原物料穩定供應的目的。為了充實營運資金及建廠過渡期間成本的支應，華新今日董事會也決議資金貸與華新鎳業2.5億美元。

華新表示，為使華新鎳業工廠投產前參與鎳生鐵與不鏽鋼原料貿易業務，決議取得Golden Harbour International Pte.Ltd公司債1.785億美元，合作發展鎳生鐵及開展不鏽鋼原料採購業務，可強化採購及避險能力。

華新2019年12月合併營收116.95億元，雖比2018年同期衰退21.13％，表現優於2019年10、11月合併營收。華新主管表示，華新2019年12月合併營收因有些轉投資公司營收回沖調整，才比2019年10、11月好。

華新2019年少了大陸南京華新城房地產挹注，去年六月又處分南京華新有色金屬股權，致使2019年合併營收1,348.35億元，比2018年衰退29.34％。

(工商 )