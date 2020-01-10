選前之夜，民進黨總統候選人蔡英文在高雄鳳山區市議會旁空地辦大造勢。(翻攝民進黨直播影片)

選前之夜，國民黨總統候選人韓國瑜最終場在夢時代大造勢，民進黨候選人蔡英文則在鳳山區市議會旁空地舉辦，韓蔡人氣誰旺？持中的網民喊說：高雄大概是五五波。

PTT政黑板貼文指出，嘖嘖嘖，這風向好亂啊！看韓國瑜的直播都說夢時代滿滿滿，另一邊蔡英文的鳳山造勢場也說滿到馬路上，到底哪邊人多啊？這次一定都是住高雄的鄉親過去的吧？

底下有部分網友認為是韓人氣旺，「明顯是夢時代。」、「韓國瑜那多太多了。」、「說真的，夢時代。」、「韓流雖然消風，鐵韓粉卻沒散，這個氣勢真的可怕。」

不過也有人認為是蔡英文較旺：「民進黨」、「小英穩了！」、「鳳山那個場地，比夢時代大多了吧！」、「看場地就知道鳳山屌打。」、「韓粉今晚只有這場，也敢跟人家比4場的。」

持中的人則喊說：「高雄大概是五五波。」、「韓蔡兩邊都很多。」、「明天看高雄人的氣魄到哪了。」「有差嗎？明天這時候就知道了。」

(中時電子報)