國民黨提名新北市第12選區立委侯選人李永萍10日發動車隊，密集前往汐止七星區各地拜票掃街。李永萍強調，明天就是決戰的關鍵時刻，這場選戰決定未來四年台灣與中華民國興衰，希望選民用手中選票「下架民進黨、打倒新潮流」，臺灣才有希望！

李永萍車隊路經人潮地區，獲民眾熱烈歡迎。她積極拉票，呼籲總統投2號國政配，立委請選最認真專業、行政立法雙認證的李永萍，「改善交通、翻轉偏鄉、文創觀光」，讓七星區過好日子！更要支持國民黨國會過半救台灣。

李永萍強調，過去4年，民進黨治國無能，轉移焦點，去年選舉被全民選票「討厭民進黨」大敗後，用操作芒果乾、抹黑帶風向、債留子孫政策買票，來為新潮流「肥貓們」維繫政權。

李永萍質疑，1450網軍案、外交官案、不經正當立法程序違憲濫權的反滲透法、選前四處抓人「查水表」，台灣幾乎倒退回戒嚴威權時代，人民被沒收「免於恐懼的自由」，難道這就是「民主進步」的價值嗎？

(中時 )