選前之夜，民進黨在凱達格蘭大道上舉辦「團結台灣民主勝利」晚會與前一天國民黨的韓國瑜大拚場，民進黨不僅拼現場還拼網路，主辦單位於晚間7時50分公布，透過蔡英文LINE官方帳號的「1月11日你會回家投票嗎？」題目，得到線上加線下共有31萬人。

蔡英文總統預計在晚間9時35分趕往凱道上台致詞，副總統候選人賴清德也將在結束新北市晚會之後，趕在最後時間與蔡英文合體，製造最高潮。

為了不讓在蔡總統到場前場面「冷掉」，主辦單位不斷變化晚會呈現方式，年輕支持者較多的蔡陣營，蔡英文競辦發言人廖泰祥在台上要求現場民眾及觀看直播的民眾，拿出手機，查看蔡英文官方LINE帳號頁面，裡面有一題「明天1月11日你會回家投票嗎？」題目，並給20秒要大家按下去。

最後主持人也在現場公布，目前推算出共有31萬多人在現場或線上觀看直播，引起現場一陣歡呼。

(中時 )