淡季悄悄上身，廣達（2382）12月營收928.82億元，月減14.6％、年減9.5％，不過2019全年營收仍以1.03兆元，比2018年營收微增0.2％。法人也提醒，第四季比較基期相對高，明年首季營收的季減幅度可能會相對大。

廣達對毛利率與獲利的重要性，放在出貨量與營收之上，並因此放棄不少有量、卻不見得賺錢的訂單，加上過去幾年全球NB市場負成長居多，廣達NB出貨量逐年下滑，覬覦全球NB出貨量一哥多年的仁寶，也終於在2018年遂其心願。

雖然廣達落居全球NB二哥，不過廣達下半年NB出貨量頗有急起直追的味道，12月NB出貨量為330萬台、與11月相近，第四季NB出貨量為980萬台，比第三季的930萬台再成長5.3％，是連續第二個季度成長，而NB在下半年加緊追趕下，2019全年NB出貨量只有年減6～7％之間，優於原先將年減雙位數的預估。

廣達雖然NB一哥不再，不過，毛利率明顯比NB好得多的伺服器，其一哥地位應該是當之無愧。市場預估，廣達伺服器的營收占比已經有2～3成間，以廣達年營收破兆來說，相當於伺服器年營收規模已有2,000～3,000萬元之譜。

廣達12月營收928.82億元，月減14.6％、年減9.5％，然而在伺服器正常發揮、NB優於預期，與Apple Watch、Google Home等穿戴裝置與智慧家庭相關產品出貨佳帶動下，全年營收仍有1.03兆元，比2018年微增0.2％。

法人也表示，第四季廣達營收為2,973.86億元，雖然不如2018年同期，但仍優於過往幾年，然而今年農曆年提早、2月也有工作天數少的影響，第一季營收季減幅度可能會比較明顯。

(工商 )