國民黨2020候選人韓國瑜9日晚上在府前凱道大造勢，現場宣布破百萬人參與，氣勢更勝韓過往任何一場造勢，讓許多海外媒體相當訝異。港媒分析認為，韓已凝聚極高的攻頂氣勢，若再加上10日晚上高雄的選前之夜也同樣爆場，韓2020大選這一役離攻頂成功可能已不遠。

港媒《中評社》分析稱，韓國瑜的凱道造勢有幾個觀察點，第一，這是辦在平常的上班日，且隔天也是上班日，所以即使辦在交通便利的凱道上，對候選人的人氣都是一大考驗，但韓的支持者在下午2點不到就塞滿凱道。到傍晚下班時間後，凱道周邊道路和中正紀念堂前都是人潮，氣勢驚人。

第二、資深媒體人趙少康的首次登台助講，特別呼喚知識藍、經濟藍選民，強調自己都挺韓了，其他人還有什麼投不下去的。趙並曉以大義說，如果不出來投，等於是支持蔡英文，投宋楚瑜也等於是投蔡英文，趙的喊話在選前最後一天，會起一定的作用。

第三、身為韓國瑜競選總部主委朱立倫，率領全台藍執政14縣市長（不含高雄），一起登台挺韓，且他們還一起拍了支競選影片，向各縣市民眾呼喚，他們能一起和韓給人民過更好的生活，頗有當年馬英九2008年「準備好了」競選廣告的意味。

第四、韓國瑜妻子李佳芬的同台，先前韓因為周刊頻頻爆料，在他們夫妻間的感情上做文章，一直傳出李有不滿的消息，但李9日隨著韓一起登台，且兩人同牽手喊凍蒜，互動熱絡，等於是打破了外界紛擾的傳聞。

文章最後說，這場造勢顯示出韓國瑜支持者的堅定，也看出韓的人氣並未因為這陣子綠營和媒體的猛烈攻擊而消退，而氣勢已經造出來了，接下來就看投票的最終結果了。

(中時電子報)