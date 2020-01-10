國民黨基隆立委候選人宋瑋莉於10日晚間舉辦「用愛來守護 選前之夜大遊行」，車隊從義四路國民黨基隆市黨部出發，並以不放棄任何一張選票的心態，確實深入全市大街小巷。（吳康瑋攝）

選前之夜大衝刺，國民黨基隆立委候選人宋瑋莉於10日晚間舉辦「用愛來守護 選前之夜大遊行」，車隊從義四路國民黨基隆市黨部出發，並以不放棄任何一張選票的心態，確實深入全市大街小巷，她指出，自己將會以歡樂的心情集中選票，大團結迎向勝利。

宋瑋莉指出，回顧過去三年半，執政黨在方向及政策上的錯誤，自己將在明天正式撥亂反正、重返執政，讓我們重啟特偵組，帶給台灣一個真正民主自由的環境，她對於選情則指出，她一向以樂觀進取的態度來面對任何一個支持她的市民，她強調，最主要的訴求是要集中選票，下架不適任的民進黨政府，帶給台灣人民真正屬於自己的未來，也希望民眾能夠睜大眼睛來看。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢指出，選前之夜遊行號召約1500人參加，這次遊行展現的氛圍與往常不同，就像國民黨總統候選人韓國瑜說的競選活動可以充滿歡樂、幸福，而不是對立、仇恨。

談到選情，黃希賢說，目前呈現五五波局面，國民黨昨天在凱道造勢讓他感覺到氣勢上漲，相信今晚的遊行會為明天帶來勝利，有信心拿下基隆這席立委，讓國民黨藍天再現。

(中時 )