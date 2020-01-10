嘉義市立委選戰8搶1，藍綠對決緊繃，10日選前之夜造勢大車拚，國民黨候選人傅人偉、民進黨候選人王美惠、無黨籍候選人各自選邊站，在噴水圓環遊行大拚場，比聲量、比人氣、比氣勢，每個陣營都聲嘶力竭喊「凍蒜」，聲勢震天響，最後決戰嗨到最高點。
嘉義市中山路分隔南北兩區，北側是民進黨王美惠陣營，有2部15噸的戰車率隊，大批支持者隨行，4名show girl閃亮熱舞，炒熱氣氛，盤踞在圓環用最大聲量高喊「凍蒜」，支持者跟著跳動起來，震耳欲聾。
無黨籍戴寧在戰車上，親自勁歌熱舞進場，帶動支持者熱情回應，也高喊「凍蒜」聲不絕於耳。
國民黨傅大偉陣營在南側，由市長黃敏惠領軍，2部15噸戰車率眾進場，支持群眾沿途揮舞中華民國國旗，高聲吶喊「凍蒜」，聲量直衝雲霄。統促黨由總裁張安樂率軍，也搖旗吶喊，全力衝政黨票。
王美惠、傅大偉雙方車隊，在圓環各據一方，各自拉高分貝大喊「凍蒜」，彼此壓制對方的聲勢，支持者也跟著比氣勢，綠旗、藍旗在嘉義市的上空滿天飛舞。
市警局動員400名警力維安，現場有從香港、美國來台的大學生，來觀看這場全台獨嘉的台灣式民主，來台求學3年的港生說，這是屬於台灣的自由民主，很特別的體驗及感受。
(中時 )
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