前台東縣長黃健庭10日歸隊，他在「台灣安全、人民有錢──夢時代選前之夜」致詞力挺國民黨總統候選人韓國瑜，他說，如果把中華民國看成一個公司，現在這個管理階層正在嚴重掏空公司，要換掉CEO（執行長），找一個可以創造最大收益的CEO。

他指出，不管是前新北市長朱立倫或鴻海集團創辦人郭台銘，當初參加國民黨初選的每一位，他們的動機都是下架蔡英文政府。如今，這個目標必須由韓國瑜來實現，他呼籲經濟藍、知識藍的朋友們歸隊吧。

黃健庭希望年輕人們三思，因為20至30歲的年輕選票是勝選的關鍵，千金難買早知道，未來要付出代價的正是年輕一代，不管你們喜不喜歡國民黨，都要好好思考。

黃健庭指出，反中就是台灣價值嗎？親美就能高枕無憂嗎？別傻了，美國不會跟我們建交，只會賣武器給台灣。反中、仇中最大受益者就是民進黨，但最大的受害者卻是年輕人。

(旺報 )