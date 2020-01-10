南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶10日表示，已在9日轉達美國總統川普對北韓最高領袖金正恩的生日祝福。

美伊關係劍拔弩張之際，川普在8日金正恩36歲生日當天，接見了鄭義溶。川普不但記得金正恩的生日，還希望南韓總統文在寅代為轉達這份生日祝福。鄭義溶透露，南韓9日已透過適當方式，將這訊息轉達給北韓。

鄭義溶10日結束在美國的3天訪問，與川普會晤時，向川普轉達了文在寅的問候，以及高度肯定與感謝川普為解決半島問題所發揮的領導力。對於是否向美方介紹文在寅提出的韓朝合作方案，鄭義溶表示，將在日後一一說明。

鄭義溶也說，美方詳細介紹了朝鮮半島乃至其他地區局勢，韓美日三方也就實現半島無核化和永久和平穩定進行了緊密磋商。對於備受關注的荷姆茲海峽出兵問題，鄭義溶表示，韓美並未直接討論派兵問題。目前，韓方正在制定方案，將全力保護當地的南韓公民、企業和船舶，同時與國際社會一起努力維護該地區的航行自由。

川普上月8日才與金正恩翻臉，警告金正恩，若採取敵對態度，他將會失去一切，並強調北韓必須實現去核化。顯示，他與金正恩的關係可能生變，不再「戀愛中」。而今就送上生日祝福，對此有網友笑言，可見川普與金正恩是「真愛」。也有網友直言，可見有核武真的很重要。

(中時 )