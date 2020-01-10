美國聯準會（Fed）多名官員9日發表談話均提到，鑒於美國經濟已經度過最糟時刻，並逐漸趨向好轉，這也意味現行貨幣政策預料今年將會按兵不動。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）在威斯康辛州麥迪遜的一場演說中指稱，美國經濟在歷經去年三次降息後，預料今年軟著陸將可達成。他在會後向記者表示，Fed應該先行觀望去年降息對美經濟造成的影響，再來評估是否需要調整利率政策。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）在接受福斯新聞網訪問時也抱持類似看法。他說「在可預見未來，可能是未來6個月、或是未來一年」將傾向維持利率政策不變。他還補充，若「通膨持續疲弱、或通膨預期繼續下滑」，將主張加大貨幣政策的寬鬆力度。

布拉德與卡西卡里長期以來都是Fed知名的鴿派大將，力主維持利率在低水準。然而受到聯準銀行總裁輪值關係，前者今年在Fed決策會議上並無投票權，不過後者有。

稍早身為Fed第二把手的副主席克拉瑞達（Richard Clarida）也提及，由於Fed去年「適時」的調降利率，對美國經濟提供有力提振，並協助美國前景步向正軌。他還強調現今貨幣政策適當，應可支撐經濟持續增長、就業市場強勁與推升通膨接近2％的目標。

至於在貿易戰方面，他說美國、加拿大與墨西哥的貿易協議可望獲得通過，再加上中美貿易協議很快就會簽署，都令Fed對新一年的經濟發展更具信心。

(工商 )