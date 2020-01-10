上周日無預警輪休1場的九太科技洋將賽森，10日重返球場表現超級凶猛，全場貢獻29分、18籃板、8助攻、3抄截與2火鍋，幫助九太89比68爆冷轟垮桃園璞園，除了中止6連敗，也讓台啤拿下上半季冠軍的魔術數字僅剩「1」！

「我把贏球功勞歸給認真防守的勤明慶、陳文宏兩名隊友，我們確實做好比賽計畫，沒人畏懼出手，也展現團結一心氣勢，」賽森表示，「最近我除了學會唱中文版的『海綿寶寶』，我也會唱『辣台妹』，因為隊友在休息室與重訓拚命放。」

雖跟本季個人第3次大三元擦肩而過，賽森強調自己並不在乎個人數據，而是能否幫助九太贏球，「我們就像一個大家庭，我只期望大家每場都可以做好防守。但我今晚的表現跟上周日輪休無關，我只想上場享受打球與贏球的樂趣。」

除了賽森全能發揮，陳文宏與蘇奕晉也各拿11分，九太總教練劉嘉發表示，此役無論本土或洋將都一條心，努力把防守做好，至於進攻流程上面，也展現相當大膽的一面，確實展現不錯進步，他更點名勤明慶在進攻上面的自信增加不少。

璞園則以愛德16分最高，「澎澎」陳冠全13分居次，璞園總教練麥班達賽後無奈表示，「我們連兩天都讓對手決定怎麼打，更展現我們不會打肉搏戰的一面，接下來必須努力找方式贏球。」陳冠全卻強調或因本周4連戰，大家想太多了。

「我想不管是否面臨連4天比賽，我們的心態都必須調整好，雖然有人說我們提早放棄(暗指昨晚裕隆執行教練李啟億的發言)，但我們卻從來沒有這樣想過。」陳冠全說。

(中時 )