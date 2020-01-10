鄧美芳穿國旗裝出席歸國僑胞挺韓大會。（鄧美芳提供）

鄧美芳（左）與張俐敏昨晚在凱道的挺韓造勢活動。（鄧美芳提供）

江彬（左起）、張俐敏、鄧美芳與楊燕昨晚在凱道的挺韓造勢活動。（鄧美芳提供）

大夥以實際行動表示愛台灣之心。（鄧美芳提供）

息影25年的70年代影星鄧美芳，非常關注2020總統大選，昨（9日）一整天十分忙碌，先是下午穿著國旗裝出席歸國僑胞挺韓大會，她拿著國旗高喊口號「國家加油」，並與身邊友人分享照片，當晚又和哥哥、妹妹、老公、兒子及資深歌星張俐敏、楊燕與江彬等人到凱道參加挺韓造勢大會，為把韓國瑜送進總統府，大夥十分有心也賣力。

鄧美芳今（10日）說，昨晚在凱道上非常感動，往凱道走去時，一路上碰到拿國旗的人，大家心照不宣喊著加油，「同心協力的感覺，沒有參與的人是感受不到的」。她的香港籍的老公及兒子都有投票權，第一次參加這種候選人造勢大會，大開眼界，鄧美芳說，「我要他們感受一下臺灣人民是多愛中華民國、多愛自己的國家，向心力有多麽的強」。

鄧美芳1970年代曾與鄭少秋、林青霞合作拍片，代表作包括《海鷗飛處》等。每一次的總統大選，鄧美芳一定以實際行動表達愛台灣的心，過去也曾號召閨蜜林鳳嬌回台投票。鄧美芳的哥哥鄧伯良是祕魯台商，也曾是海軍特戰隊官校優等生，退役後移民中南美洲，此次也特地回台投票。鄧美芳說，11日晚已和親友訂好餐廳，邊用餐邊關注開票選情。

(中時 )