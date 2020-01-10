選前最後一晚，全台大造勢，民進黨總統候選人蔡英文台中選前之夜「勇敢自信護台同行」晚會，10日在洲際棒球場旁舉行，主辦單位人潮最多來到7萬人。（黃國峰攝）

選前最後一晚，全台大造勢，民進黨總統候選人蔡英文台中選前之夜「勇敢自信護台同行」晚會，10日在洲際棒球場旁舉行，不少支持者揮舞旗幟，高喊凍蒜。（黃國峰攝）

選前最後一晚，全台大造勢，民進黨總統候選人蔡英文台中選前之夜「勇敢自信護台同行」晚會，10日在洲際棒球場旁舉行，晚會高潮，全場點亮手機。（黃國峰攝）

「勇敢自信、護台同行-蔡英文台中選前之夜造勢晚會」，10日晚上在台中洲際棒球場旁停車場舉行，到晚上七點十分，大會主持人宣布全場爆滿，人數高達7萬人，民進黨副總統候選人賴清德抨擊韓國瑜在凱道造勢，稱他愛中華民國，勇氣可佳，但方法用錯，九二共識可能害到台灣，因為大陸國家主席習近平曾說，九二共識只有一個中國，沒有中華民國的存在空間，如果強推九二共識，這是自欺欺人，誤人誤國。

賴清德強調，認同台灣都是台灣人，台灣是主權獨立的國家，中華民國在台灣新生，主權不屬任何國家，兩千三百萬人決定的共識，任何一個人都要捍衛中華民國，守護台灣。

民進黨選前之夜，包括八個選區立委候選人，賴清德、立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍都站台催票，也點亮有祈福意義的天燈，天燈四面分別有「自由」、「護國」、「民主」、「保台」字樣，全場7萬支手機點亮手電筒，一片光明閃亮燈海。

賴清德表示，投票日攻防戰，時間到了相信台灣會贏立法院過半，大選贏台中必然要贏，台灣贏要先贏台中，他前後來台中超過廿次，決戰之夜民主城市要勇敢站出來，讓英德配與八席立委揮出全壘打。

賴清德強調，立委要揮出全壘打，總統要當選，立委要過半，否則總統會很艱苦，一定要雙雙獲勝過關。

(中時 )