已故影帝柯俊雄1月15日75歲冥誕，因威秀影城總經理是柯的影迷，參與紀錄片《柯俊雄的電影人生》試映時，帶了公司4位同事來看片，覺得紀錄片很棒，特別選在紀念冥誕日，提供全台10家戲院，另加上眞善美戲院一共11家同步上映。

柯俊雄一生演了271部影片，紀錄片耗時4 年完成，幾乎所有演出的重要電影都剪輯在紀錄片中，少年時期，由酷似柯的水球國手兒子柯鑑育，補拍了少年時就讀學校及家鄉的鏡頭，別具意義。

多數影迷對柯俊雄的印象是「英烈千秋」的英雄角色，其實他的戲路寬廣，從小癟三、愛國英雄、到大反派、情聖、學者，任何角色都能完美演繹，並以《寂寞的17歲》、《英烈千秋》兩片榮獲亞太影帝，金馬獎更得獎連連。

紀錄片的內容，除了柯俊雄演出的電影之外，還記錄一些不為人知的小故事，像他生前每次從林口出門上交流道前，會特別停下車跟1名少女買玉蘭花，從少女買到女孩做媽媽，柯太太蔡青樺不喜歡花的香氣，也曾和柯討論過，柯說：「一定生活困難，才在路邊賣花，小小的錢可以助人。」柯離世後，現在柯家有兩輛車停下來買玉蘭花，除了蔡，還有柯鑑育也承繼爸爸買花傳承愛的動作，蔡更因思念，喜歡上了玉蘭花香。

柯俊雄的紀錄片即將開跑。（駿繕企業提供）

(中時 )