新北選前之夜，前總統馬英九到場助講，他痛批明蔡英文總統一上任後，就用國會多數暴力，通過不當黨產條例，在沒有法院判決下，剝奪反對黨財產，現在又通過反滲透法，讓台灣變成警察國家，更在執政期間斷了7個邦交國，呼籲所有民眾一起下架這喪權辱國的執政黨。

馬英九說，民進黨大老面對台灣邦交國不斷消失，竟還大言不慚可以宣布獨立，直呼「腦袋是不是壞掉？」，大家可以忍受嗎？他這些日子輔選以來，他坦言真的很累，但他若不出來幫忙，很怕在民進黨如此倒行逆施下，會撐不下去，要把中華民國贏回來。

(中時 )