新北選前之夜 馬英九：把喪權辱國的民進黨拉下台 21:132020/01/10 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北選前之夜 馬英九：把喪權辱國的民進黨拉下台。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北選前之夜，前總統馬英九到場助講，他痛批明蔡英文總統一上任後，就用國會多數暴力，通過不當黨產條例，在沒有法院判決下，剝奪反對黨財產，現在又通過反滲透法，讓台灣變成警察國家，更在執政期間斷了7個邦交國，呼籲所有民眾一起下架這喪權辱國的執政黨。 馬英九說，民進黨大老面對台灣邦交國不斷消失，竟還大言不慚可以宣布獨立，直呼「腦袋是不是壞掉？」，大家可以忍受嗎？他這些日子輔選以來，他坦言真的很累，但他若不出來幫忙，很怕在民進黨如此倒行逆施下，會撐不下去，要把中華民國贏回來。 延續凱道氣勢高雄爆場 港媒：韓攻頂有望 (中時 ) #馬英九 #民進黨 #邦交國 #黨產 #不當黨產 也許您會感興趣 推薦閱讀 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 陳水扁三問馬英九 邀龍山寺前發誓 13:302020/01/08 政治 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 黨齡15年民進黨員剪黨證 呼籲年輕人挺韓 13:412020/01/09 政治 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 韓國瑜凱道造勢晚會 侯友宜：找回台灣人的精神 22:512020/01/09 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 名家專欄選後的兩岸政策基調 04:102020/01/10 時論廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 蔡英文高雄大造勢空拍畫面曝光 網大驚 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 「韓國瑜最大王牌」神隱多日 韓冰選前一晚終於現身！ - 政治 延續凱道氣勢高雄爆場 港媒：韓攻頂有望 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。