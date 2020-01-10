台灣網壇一姊謝淑薇，今天在布里斯本雙打賽事與搭檔史翠可娃聯手7比5、6比4拍退捷克和斯洛維尼亞的跨國組合，明天4強賽將迎戰大陸選手楊釗煊與烏克蘭琪涵諾克（Lyudmyla Kichenok），爭取冠軍賽門票。

謝淑薇雖然在女單賽首輪就遭到淘汰，但和史翠可娃的雙打賽名列大會頭號種子，先以直落二擊敗地主選手，今日面對捷克選手哈爾德卡（Lucie Hradecka）以及斯洛維尼亞選手克蕾帕（Andreja Klepac），首盤率先破發，取得3比1領先優勢，可惜第8局遭到破發，雙方戰平，對手第9局保發逆轉超前，關鍵第10局謝淑薇和史翠可娃化解了對手破發和盤末點，驚險保住了發球局，第11局士氣大振成功破發，7比5拿下首盤。

躲過首盤落敗危機的謝淑薇／史翠可娃，次盤靠著強大攻勢連破敵軍兩個發球局，5比1遙遙領先，然而捷克和斯洛維尼亞的跨國組合硬是不肯服輸連拿3局，讓謝淑薇和史翠可娃嚇出一身冷汗，幸好兩人及時穩住陣腳，第10局守住城池，成功關門守住勝利果實，如願拿到4強門票。

(中時 )