英國哈利王子與夫人梅根日前突然宣布擬卸下英國王室高級成員的身份，未來會分配時間在英國、北美地區生活。丟下這個震撼彈後，梅根已獨自返回加拿大，留哈利在英國獨自善後。有安全專家指，若哈利與梅根去加拿大居住，加拿大納稅人可能得為哈利與梅根支付數以百萬計美元的維安費。

路透引述維安專家指出，若哈利與梅根在加拿大居住，加拿大政府有法律義務為二人提供維安服務，因二人是英國王室成員。

加拿大皇家騎警（RCMP）前警官布希（Larry Busch）曾負責為歷屆美國總統和英國王室家族的維安作業。他說：「我不相信他們可以拒絕加拿大政府提供的維安保護。」紐約齊梅特保護服務公司（Mike Zimet Protective Services）的執行長齊梅特（Mike Zimet）說，安全費用可能動輒數百萬美元，這都要加拿大納稅人買單。

據英國王室內部人士預期，哈利和梅根可退居幕後並可保留頭銜，以免民眾覺得王室報復他們。不過兩人的維安費與生活費引發難題。內政大臣巴特爾（Priti Patel）據稱已獲邀參與協商，確保哈利和梅根的維安不會出問題，並將研究夫妻來回英國與北美對納稅人造成的負擔。

(中時 )