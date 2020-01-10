國民黨總統候選人韓國瑜的「台灣安全、人民有錢──夢時代選前之夜」10日晚間在夢時代旁的台糖物流廣場舉行，副總統候選人張善政表示，韓國瑜當選總統，一定會還給國家乾淨的網路、沒有網軍，公營國營事業的高階管理，一定交給專業。

副總統候選人張善政和夫人張琦雅晚間8點45分上台，向台下所有支持者一鞠躬，張致詞表示，黑韓網軍不只是抹黑韓國瑜，還汙衊抹黑所有支持韓國瑜的人，像是台東阿嬤陳樹菊站出來力挺，就被黑韓網軍霸凌「老人智力一向不足」；所以韓國瑜當選總統，一定不會用納稅人的錢養網軍，會還給國家和人民乾淨的網路。

張善政也提到她的夫人，同樣被以往教過的學生在網路上霸凌，只因為她先生是韓國瑜的搭當、副總統候選人，她難過哭了2個多小時；不過，她雖傷心自己曾教過的學生，不認她這個老師，但她不畏懼網路霸凌，今天依舊要南下高雄的選前之夜。

張善政最後帶領所有支持者和他唸一段詩，「不信中華換不回、不容弊案竟成灰、英文翻成國瑜日、成功宴上甘一杯。」這段詩也讓全場氣氛再度沸騰，支持者不斷搖旗吶喊。

(中時 )