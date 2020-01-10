光學模具廠中揚光電（6668）去年上半年因新項目的投資額比較大，再加上中美貿易戰作梗，致營運陷入谷底，惟在去年12月、第四季、全年營收都同創歷史新高後，中揚光總經理李榮洲10日在法說會中樂觀表示，「最壞的狀況已經過去，今年將重回成長軌道」，內部將力拚全年營收雙位數成長，今年的成長動能將更勝去年。
中揚光電10日召開法說會捎來好消息，不光去年12月營收以1.86億元創高，呈月增55.75％，年增148.57％；去年全年營收13.97億元，年增16.9％，也同步創高。
李榮洲將去年下半年的成長，歸功於5G手機及多鏡頭趨勢成型，此外旗下子公司群英和鈜利成功轉型，也是一大助力。
在完成既有佈局後，中揚光對今年成長看法轉趨樂觀，認為今年營運成長動能應會優於去年，至於主要成長動能則來自模具和車載相關鏡頭，初估年增率將分別達到20％～30％及40％～60％。
(工商 )
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