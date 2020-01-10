統新去年12月營收 再度站穩六千萬元關卡 21:282020/01/10 工商 鄭淑芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 光通訊薄膜濾光片專業廠統新（6426）10日公告2019年12月營收6,094萬元，較前年同期成長56.94％，連二月站穩6,000萬元關卡；帶動第四季單季營收1.84億元，及全年營收6.17億元，同創歷史新高，統新表示，受惠5G基礎建設及5G高頻、高速的網路需求，帶動公司DWDM濾光片需求增溫。 統新指出，公司憑藉CWDM/DWDM關鍵元件的專業技術，隨著光模組及5G市場仍維持高需求成長，中長期營運審慎樂觀以待。 (工商 ) #統新 #需求 #5g #公司 #成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 以5G為主引擎 助推產業整體升級 04:102020/01/06 焦點新聞 《科技》三星Galaxy 5G去年出貨量突破670萬支，本季推5G平板 11:422020/01/06 財經 《通信網路》5G標金不見底，中華電董座：2020年肩負領先開台重任 08:022020/01/07 財經 《通信網路》5G手機預期太樂觀！美系外資減碼全新、目標價84元 12:502020/01/07 財經 5G版iPhone傳2波推出時程 蘋果有意掌握天線封裝 15:522020/01/07 國際 《半導體》聯發科第2顆5G SoC，「天璣800」現身 08:012020/01/08 財經 《半導體》5G、4G齊點火，聯發科威風八面 13:242020/01/08 財經 電信業有話說 羊毛出在羊身上 04:092020/01/09 財經要聞 站上5G浪頭 AI商機大爆發 04:102020/01/10 投資理財 《通信網路》5G基礎建設啟動，統新上季、2019年營收同增 16:482020/01/10 財經 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 晶圓雙雄狂掃肥單 台積電叛將無力帶陸廠翻身？ - 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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