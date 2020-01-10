搶攻年菜外帶商機，各大餐廳爭相推出應景年菜優惠案。其中，知名的「阿秋大肥鵝」餐廳台中黎明店與賀緹太平店，推出桌菜、單點年菜、冷凍宅配組、伴手禮盒，即日起接受預購。

阿秋大肥鵝表示，推出的應景功夫年菜包括明爐燒鵝及燒鴨，還有杭菊寶瓜燉全雞、冬筍螺肉蒜鍋、紅酒香肥牛等多樣選擇；人氣首選招牌「阿秋大肥鵝」之外，主廚也推薦風味獨具的團圓佛跳牆、蒲燒和鰻糯米糕及法式豬肋排，「冷凍宅配組」5,800元（6人份/桌），拆封覆熱即食方便。

至於海鮮類，有龍蝦入菜的「寶盆金蒜蒸龍蝦」、「花雕酒醉蝦」，另一道象徵吉祥討喜的「酸筍玉露海石斑」，新鮮美味不減；而強調料真價實的自製蘿蔔糕，也是年節最受歡迎的應景單品。

阿秋的伴手禮有多樣可選擇，例如招牌臭豆腐、人氣滷味禮盒和秘製鵝油金蔥加XO干貝醬料等禮盒。

除了各項單品、禮盒，阿秋也設計9,800元與 1.28萬元（10人份/桌）二款優惠桌菜、單點年菜外帶和宅配到府，訂單接受日期為1/12；其中，合菜外帶自取預訂5,980元即贈「滷鵝翅+滷花生」；預訂9,800元桌菜贈「滷鵝翅2包+滷花生1包」，宅配外送另有優惠，區域僅限台中市區及工業區、遊園路、豐原、潭子、烏日。

(工商 )