趙駿亞火爆推警察畫面曝光。(民眾提供/陳鴻偉傳真)

總統蔡英文晚間在凱達格蘭大道舉辦「團結台灣 民主勝利」選前造勢晚會，為維護周邊活動交通秩序與安全，臺北市政府警察局規劃相關交通疏導、管制措施周圍實施交管禁止車輛進入。不過在造勢會場不遠的仁愛林森南路口，有男藝人開車想要硬闖交管與警方發生強烈肢體衝突，趙俊亞一把就把警察推倒在地相當火爆。

影片中可見，趙俊亞對著警察咆嘯被員警伸手推向後面，結果趙一把推回讓員跌坐在地上，一旁的路人老伯見狀也相當憤慨的喊「抓起來...」為員警抱不平，而趙俊亞則是一再重複「他掐我耶！...」不過路人似乎不認為他有什麼委屈。

10日晚間6時許，曾演出「新兵日記」的藝人趙駿雅開車行經仁愛路準備左轉林森南路，但在路口遭警方攔下，表示凱道上有活動，周遭路口交管中，要趙繞道離去。趙下車與警理論，雙方引發口角衝突，最後趙猛推中正一交通分隊賴姓員警一把，當場遭員警制伏，並被帶回警局。

警方表示，趙的行為已觸犯妨害公務，賴姓員警隨後前往醫院驗傷，不排除加告傷害罪，凱道經常有集會活動，事先包括警廣、警局網站及媒體都有告知，呼籲民眾配合疏導，多有不便請多見諒。

(中時電子報)