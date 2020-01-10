台北地檢署偵辦潤寅集團勾結上市公司福懋、新纖等經理人假交易，涉向合庫等9家銀行詐貸386億多元，起訴潤寅負責人楊文虎及女兒楊宇晨等人；台北地院審理後裁定讓楊宇晨2000萬元交保，她因籌不出交保金，遭認定有逃亡之虞、繼續羈押。

本案是北檢繼力霸集團掏空超貸730多億元案，涉案金額第二高的案件。但本案涉案金額386億，卻是史上銀行詐貸案犯罪金額最高案件。

楊文虎夫婦已逃匿美國，2人在大陸、美國有多處豪宅不動產、帳戶，檢方已透過司法互助請求緝捕2人並扣押資產，另查扣2人台北市、新竹湖口、南投多筆不動產及現金2000多萬，並簽分他案調查是否有銀行人員涉案。

檢方查出，潤寅自2010年8月勾結福懋等上市公司經理人，以不實合約書、發票及出貨單，向合庫、星展、台企銀、王道9家銀行詐貸。去年起因資金窘迫，以陸美爆發貿易戰致關稅增加，請求銀行配合，至去年4月詐貸386億2718萬490元，造成84億多元呆帳。

(中時 )