民進黨在凱道舉辦「團結台灣民主勝利」晚會越晚越High，行政院長蘇貞昌率閣員上台，一一回顧各項政績，並在最後率閣員向台下民眾深深三鞠躬，拜託大家、感謝大家、要大家一起為台灣拼下去。

蘇貞昌列舉了減稅、各種補助、財政紀律、台商回流等多項政績，並強調在蔡總統嚴格把關下，到今天我們還有豬肉吃，「不是那個空手喊口號，還敢講蔡政府沒做事，吃了滿嘴豬肉還亂講。」

蘇貞昌又在台上秀出一片紅的非洲豬瘟疫區圖卡。他指出，中國周邊國家都變成紅的，只有台灣是守住，沒有變成紅的。我們守住主權，不讓台灣變成紅的，我們不但守住主權，我們也要有豬肉吃。

蘇貞昌又說，台灣是這麼好的地方，但台灣最衰就是隔壁有中國虎視眈眈，「自己豬都管不好還想要管台灣。」中國對香港的承諾50年不變，20年不到就搞成這樣，台灣人看了怕得要死。

他表示，只有自己做自己的主人，才不會變成像香港一樣，所以我們一代一代人要堅持開創出自由民主的生活，更要為下一代台灣人留下這一片天地，讓他們越來越美麗越來越有福氣。

(中時 )