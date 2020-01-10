演員邱志宇因客串2017年度神片《台北物語》爆紅，去年展開報恩行動，主演《台北物語2-獲利者》，在片中化身藥廠菜鳥業務，遇到喜歡的女生會小撩對方，甚至撥髮耍帥，是有點流裡流氣角色，現實中，他卻是追愛0準頭、只會擺酷不敢告白的被動男。

邱志宇從小沒自信，主因源自他的一頭自然捲髮，以前常因為自然捲被嘲笑、霸凌，擺脫不了「Q毛」的綽號，甚至因此被喜歡的對象訕笑，間接影響到他長大之後，即使遇見心儀的對象，都只會耍冷裝酷，從不敢主動告白，他說：「只有在訊息的對話框中敢發揮，但是有第三人在場就無法，面對面也會靦腆害羞。」這樣較被動的方式，讓他從未追愛成功。

去年入圍金馬獎的邱志宇，新年希望能有音樂作品。（粘耿豪攝）

聊到新片《台北物語2》，邱志宇笑說：「非常榮幸，可以用這麼爛的神片搶進賀歲檔，我從沒想過可以進入這麼大的檔期。」拍攝時印象最深刻的事，就是演一位菜鳥天兵，常常遲到要演出追公車戲碼，每天都拍追逐戲，跑到皮鞋底都掉了，但為了連戲不能換穿新鞋，就用強力膠黏鞋底，硬撐了2、3天。

至於是否有為角色做功課？邱志宇直言：「這次演出就是導演演一遍我跟著演一遍，就是照著演。」而執行導演剛好又是周星馳的粉絲，所以片中不少演員都有類似「周式」大笑風格「哈哈哈哈」的台詞。

據了解，這集比上集更神的地方，就是有一些致敬前作的橋段，但觀眾不一定看得出來，同時台詞引用了許多網路笑話，有種分不清是「笑到爛」或「爛到笑」的風格。電影16日在台上映。（場地提供／好料食光）

《台北物語2-獲利者》即將上映。（取自臉書）

(中時 )