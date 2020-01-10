前住友重機械工業公司工會的會計小姐田村純子利用工作之便挪用公款，10年來估計挪用了約10億日圓（約台幣2億7千7百多萬元）的勞工年金。60歲的她盡情揮霍公款，享受富豪生活。

住友重機工會的會計10年來一直由田村1人擔任，2018年1月工會要進行會計調查，她突然留了封「請將我解雇」的電郵後失蹤，她挪用工款的事也才東窗事發，2020年1月7日遭警方逮捕。

目前已確認她2013年12月利用工會的電腦，從會員們存款的年金帳戶匯5千萬日圓到自己的戶頭，多年來非法轉帳的至少有6億4千萬日圓。日媒指出，10年下來估計可能挪用了超過10億日圓。

田村為了學馬術至少養了6頭賽馬，還買了上千萬的名車，無數的名牌包等。她還經常在臉書上秀她騎馬的照片以及與愛馬的合影。日媒計算，她每個月光養6匹馬至少要花上百萬日圓。

田村在挪用公款事件曝光後，她的生活水準一落千丈，2019年11月左右搬到房租僅約6萬日圓的公寓過著單身生活。

(中時電子報)