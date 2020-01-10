「韓國瑜最大王牌」神隱多日 韓冰選前一晚終於現身！

韓國瑜女兒韓冰堪稱是爸爸選贏高雄市長的最大功臣，然而這次總統大選競爭激烈，韓國瑜夫婦為保護寶貝女兒，不讓韓冰出現在公開場合。而今（10日）韓國瑜在高雄夢時代舉行造勢晚會，神隱多時的韓冰也終於現身！
穿著一身白衣的韓冰，感性表示，感謝大家對她爸爸這一年多的支持，稱韓粉真的很辛苦，不管發生什麼事，大家都是不離不棄，始終如一，真的很感謝大家。同時她也對爸爸韓國瑜說，「我知道你很辛苦，但我對你有信心，中華民國靠你了！」場面溫馨感人，也讓台下支持者感動紅了眼眶。
(中時電子報)
韓國瑜女兒韓冰堪稱是爸爸選贏高雄市長的最大功臣，然而這次總統大選競爭激烈，韓國瑜夫婦為保護寶貝女兒，不讓韓冰出現在公開場合。而今（10日）韓國瑜在高雄夢時代舉行造勢晚會，神隱多時的韓冰也終於現身！
穿著一身白衣的韓冰，感性表示，感謝大家對她爸爸這一年多的支持，稱韓粉真的很辛苦，不管發生什麼事，大家都是不離不棄，始終如一，真的很感謝大家。同時她也對爸爸韓國瑜說，「我知道你很辛苦，但我對你有信心，中華民國靠你了！」場面溫馨感人，也讓台下支持者感動紅了眼眶。
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