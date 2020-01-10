民進黨今晚在凱道的選情之夜，民進黨副總統候選人賴清德從新北市造勢場趕到凱道；賴清德致詞時表示，英德配贏得大選、立院黨團過半，共同守護台灣，捍衛台灣的主力部隊一定要過半，部隊不夠堅強，不然未來會出現很大變化；他懇求台灣主人，不要再分裂、要團結，投台灣一票，投捍衛主權一票，投台灣民主一票。

賴清德致詞時指出，台灣是一個美麗、勇敢、充滿活力的民主國家，在國際上受到很大肯定，這次總統大選，蔡總統捍衛總統主權、捍衛民主、造福國家主人，在這國家土地代代相傳。

他說，國民黨總統候選人韓國瑜要捍衛中華民國，竟然沒發現，他要捍衛1911年的中華民國已經在歷史變遷中產生變化，已在台灣新生，韓要用的方法是九二共識，忽略去年初大陸國家主席習近平已經公開說，九二共識只有一個中國原則，指中華人民共和國，並沒中華民國存在空間，要捍衛中華民國要先守護台灣，台灣守護得住，中國華民國才會存在，若堅持推動九二共識，不只不能捍衛中華民國，還會危害台灣，明天要投票。

他說，懇求台灣主人不要再分裂，要團結，頭台灣一票，捍衛主權一票，投台灣民主一票，讓蔡英文高得票當選，英德配贏得大選、立院黨團過半，共同守護台灣，捍衛台灣的主力部隊一定要過半，部隊不夠堅強，不然未來會出現很大變化，明天投票共同迎接新的台灣、團結的台灣、充滿希望的台灣，給未來少年家更好的台灣。

(中時 )