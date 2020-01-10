東台去年第四季因大陸PCB業者增加對PCB鑽孔機採購，年增幅至少三成，彌補工具機訂單及出貨未顯著回升。自結2019年12月合併營收11.04億元，月增幅30％，年減9.92％。2019年合併營收109.97億元，年減5.47％，是上市櫃工具機廠唯一合併營收突破百億的廠商。

東台集團指出，東台整體來自工具機營收占89％，電子設備營收占比11％。在產品應用面之表現，汽機車產業約占營收45％，電子業約占11 ％，航太業約占9％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場約占51％，大陸以外亞洲地區市場占比21％，歐美地區約占28％，歐洲與亞洲其他地區市場營收占比提升，舒緩美中貿易戰造成景氣不良的影響。

東台集團指出，美中貿易談判達成第一階段協議，下周將簽約，製造業有機會重啟停滯的投資，加上全球汽車產業加速轉型為新能源車，預估將帶來一波新設備需求，雖目前下單力道不夠強，但可感受市場信心逐步回穩。航太產業仍維持穩定的需求，原有的航太產業客戶也陸續下單，東台接單亦有逐漸回溫的跡象。

此外，電子設備產業因5G基地台建置，與各家手機大廠紛紛推出5G手機產品，提升印刷電路板製程設備的需求，綜觀2020年電子設備產業預測應可重返獲利的軌道。

東台集團指出，「IPC2020美國國際線路板及電子組裝展覽會」將於2月4～6日在聖地牙哥舉行，東台看好5G需求將帶動營運升溫，這次展覽以5G生產與智慧製造解決方案為主題。5G生產解決方案主打高精度各軸獨立鑽孔機、成形機，以及應用於BGA加工的高精度線性馬達鑽孔機；智慧製造解決方案，以東台整線管理系統TLM協助客戶遠端管理設備稼動率與機台異常情況，並提供多種製程監控Sensor，降低客戶生產異常報廢，以數據協助產線優化，進而提升整體生產效率。

(工商 )