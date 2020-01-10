日本伴手禮企業紅馬集團（2928）公告2019年12月合併營收為新台幣9.3億元，月增40％、年增3.60％，創歷年同期次高成績，累計全年營收60.5億元、年增1.06％。

紅馬故鄉納稅部分2019年12月份合併營收來到高點，較上月成長62％，較去年同期成長14％，且捐款金額較去年同期成長超過1倍，主要在於進入年底旺季，以及故鄉納稅B2B整合平台「Furusato 360」跨平台效益顯現。此外，由於12月的訂單量較大，部分將於隔月出貨，因此預計會貢獻在2019年12月以及2020年初的營收獲利上。

紅馬2019年起致力優化營收結構，全年故鄉納稅收入中，等同純利的手續費收入占比已達2成，預期對整體毛利率的提升有明顯助益。自2019年起開展故鄉納稅B2B整合平台跨平台業務以來，公司前三季整體毛利率44％，相較2018年同期增加4個百分點，平台的效益逐步展現。紅馬2020年仍將持續尋求與各大網站業者與大型企業進行合作，以提高紅馬在自治體的滲透率與營收獲利。

在伴手禮業務部分，紅馬2019年12月份伴手禮業務較11月成長15％，主要受惠時序進入年節旅遊與企業送禮旺季，以及伴手禮網路商城（https://gift-land.store）的網站優化及推廣效益顯現。紅馬表示，公司近年積極將伴手禮業務從旅行相關特產品拓展至節慶禮品，並與大型企業合作開發聯名伴手禮。商品及銷售管道多元化除對業務拓展有幫助外，自有品牌也有助獲利增加，預計2020年保持與迪士尼（Disney）合作外，並將配合東京奧運推出一系列的運動主題商品。

紅馬新開發的地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」於2019年12月正式上線以來，已獲得16個地方自治體，超過100家生鮮產品供應商加入平台合作，公司中長期目標將致力於打造該平台成為「Furusato 360」平台之後的新一波成長動能；而公司亦已進將原Orbi大阪自然體感型教育博物館進行裝潢改造，轉型為電競賽事場館「REDEE WORLD」，預計今年3月開幕，成為日本最大的電競賽事場館，吸引各界矚目以期為公司全年收益再添成長動能。

(工商 )