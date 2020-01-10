中央氣象局表示，明（11）天投票日各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨；明天晚上鋒面通過及東北季風增強影響，北部地區入夜降雨機率增加，氣溫也會明顯下降。

氣象局預報員劉沛滕表示，溫度方面，白天全台溫度偏高，北部、東北部地區26-27度；桃竹苗22-25度；中南部26-28度，不過西半部清晨低溫14-17度，日夜溫差10度以上，提醒民眾還是得適時增添衣物保暖。

劉沛滕表示，周日（12）將有另一波冷氣團南下，預計明天入夜溫度開始驟降，此波冷氣團伴隨的水氣較充足，除了北部及東半部迎風地區有短暫雨機率發生外，中南部山區也可能有局部短暫雨，提醒民眾隨身攜帶雨具。

另外環保署空氣品質預報顯示，明天環境風場偏東風，風速偏弱，擴散條件較差，使污染物易累積，晚間東北季風稍增強，西半部地區空氣品質將獲得改善；另外馬祖、金門、西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車記得開頭燈慢行。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )