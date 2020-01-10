大選前夕，民眾黨10日晚間在台北車站行旅廣場舉辦選前之夜，身兼民眾黨的台北市長柯文哲致詞時批藍打綠，指藍綠立委人選分贓都來不及了，怎麼還會分給沒有背景的年輕人，知道大家對這場選舉失望，但不能絕望，用政黨票和立委票改變台灣。

民眾黨今晚6時在台北車站行旅廣場舉辦選前之夜，號召民眾站出來，除了立委演說外，晚會高潮有柯文哲演講及柯爸媽、柯妻陳佩琪和柯文哲妹妹柯美蘭現身力挺。

柯文哲致詞時指出，民眾黨有實際治理經驗，要成為台灣第一大黨，民眾黨敢海選立委，藍綠分贓都來不及了，怎麼還會分給沒有背景的年輕人，30年來藍綠輪流腐敗，不是他毀謗去網路查就有，「不貪汙我就贏國民黨、民進黨。」

他表示，藍綠常搞口水戰，發大財大家都想，但摩天輪、挖石油能發大財嗎？民進黨錢不夠搞年改，一下又說夠了搞前瞻，想問蔡英文總統錢到底夠不夠。

柯文哲說，為什麼他批評高雄欠債，因為就怕蔓延全台，看看民進黨不分區名單，都是派系分贓，永遠不會反省改進，結果輸掉高雄、台中。

他強調，台灣需要藍綠政治新勢力，必須強而有力監督政府，民眾黨以專業為導向，不分區名單多元、專業，沒有五府千歲，保證到立法院個個能打。

最後，柯文哲說，他知道這場選舉大家都很失望，但可以失望不能絕望，明天請大家一定要出門投票。

(中時 )