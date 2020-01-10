鄭寶清打破傳統，邀請支持者組成自行車隊「騎車去bike票」，和立委鄭運鵬、市長鄭文燦一起騎鐵馬向選民請託。(蔡依珍攝)

鄭寶清打破傳統，邀請支持者組成自行車隊「騎車去bike票」，和立委鄭運鵬、市長鄭文燦一起騎鐵馬向選民請託。(蔡依珍攝)

鄭寶清打破傳統，邀請支持者組成自行車隊「騎車去bike票」，和立委鄭運鵬、市長鄭文燦一起騎鐵馬向選民請託。(蔡依珍攝)

支持者高舉5號。(蔡依珍攝)

鄭寶清打破傳統，邀請支持者組成自行車隊「騎車去bike票」，和立委鄭運鵬、市長鄭文燦一起騎鐵馬向選民請託。(蔡依珍攝)

選戰倒數關鍵最後一天，爭取連任的民進黨第四選區立委候選人鄭寶清，請來市長鄭文燦，和第一選區的立委鄭運鵬，在選前之夜展創意「騎車去bike票」，喊出「三鄭連一線、進步看的見」，希望三鄭連線拚勝選。

鄭寶清打破傳統，邀請支持者組成自行車隊「騎車去bike票」，和立委鄭運鵬、市長鄭文燦一起騎鐵馬向選民請託，逾300名支持者傍晚在競總集結，戴著發光的「2020」頭飾、「鄭寶清」手環，並揮舞閃亮拍手棒，一同浩浩蕩蕩騎著鐵馬掃街拜票。

鄭文燦說，鄭寶清的「放閃之夜」，大家身上都帶著閃閃發光的東西，以鐵馬二輪拜票，強調「三鄭連一線、進步看的見」，他也開玩笑道，三鄭都要當選，他已經順利連任，要把鄭運鵬、鄭寶清繼續留在立法院。

鄭寶清說，鐵馬拜票不僅環保節能，也可運動健身，更能跟民眾親近互動，也代表他一直都是一步一腳印深耕桃園，強調這是攸關台灣民主關鍵的選舉，呼籲選民一定要站出來投票，用選票保護台灣。

(中時 )