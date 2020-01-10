受2公升裝產品異常，加上公司治理及下市危機等衝擊，「蘋果西打」製造商大西洋飲料（1213）10日公告，2019年12月合併營收2,867.4萬元，年減3.97％；2019年全年合併營收4.35億元，更較2018年大幅減少26.73％，並創下歷史新低！

值得注意的是，這已是大西洋飲料公司（簡稱大飲）自2018年8月以來，連續第17個月單月營收年增率為負值，換言之，連續17個月業績都比前一年同期衰退。其中，又以2019年9月單月營收年減62.56％衰退最多，其次是6月年減55.83％。

不過，大飲董事長王鎮民日前在法說會上強調，公司體質已逐漸恢復，對未來發展深具信心；他並以「谷底翻身」、「冬天過了春天就要來了！」來形容蘋果西打的前景。

大飲過去兩年兩度爆發食安問題，嚴重衝擊品牌形象及消費者信心。先是2018年第四季，爆出於2018年7～9月生產之2公升寶特瓶裝「蘋果西打」產品異常，也使得大飲2018年每股稅後虧1.58元，為八年首虧。

2019年4月大飲又因財報難產，會計師簽具「無法表示意見」，爆發出一連串公司治理危機，甚至遭停牌差點「下市」；8月又再度爆發跟2018年同一條生產線、同樣規格的產品異常，也使得大飲2019年全年度合併營收創下歷史新低。

不過，2019年臨危授命的董座王鎮民，對公司營運相當樂觀，他表示，恢復全品項「蘋果西打」生產是首要工作，2020年第一季開始也將規畫不同以往的行銷策略，並將推出形象廣告，希望恢復消費者對蘋果西打的信心。

他並指出，「谷底接著就是要翻身，冬天過了春天就要來了」，蘋果西打品牌擁有54年的基礎，公司現在進入成熟期，合理預估會往正向的發展，對於2020年展望，他認為「一定是樂觀可期的」。

(工商 )