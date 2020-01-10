亞洲旅遊台《雲端裡的49天》是以台灣中央山脈為主的登山探索之旅，主持人廖科溢前往宜蘭秘境「加羅湖」，在群山包圍中體驗星空下的湖畔露營，還一連蒐集「審馬陣山」與「南湖北山」2座百岳，其中行經懸崖峭壁的「五岩峰」是最為驚險的路段，也因他們一路不停攀爬才能欣賞到山谷間的壯麗景致。

南湖東峰的絕美日出。(圖亞洲旅遊台)

加羅湖經常有薄紗般的雲霧籠罩，有如害羞的少女一般，因此有「害羞少女」之稱，廖科溢與團隊從四季林道出發至加羅湖，以正常的腳程需要花費6小時，一行人在加納富溪簡單用完餐後繼續上路，山路卻愈來愈崎嶇難行，樹根盤結圍繞著階梯，加上樹根濕滑更增加攀爬的難度，廖科溢還差點跌一跤，經過一番折騰終於抵達巨木登山口。

此時，廖科溢爆料當初攝影師非常不願意至加羅湖拍攝影片，因為從巨木登山口處起，地勢會逐漸陡峭又是泥濘之路，不僅攀爬程度提高，也增加拍攝困難度，因此他拿出「綁腿」裝備防止鞋內濕掉或是昆蟲進入褲管，這是登山健行時很常見的備品，不過也有人直接以雨鞋替代。

於海拔2200公尺的加羅湖畔露營，別有一番風味。(圖亞洲旅遊台)

將要抵達加羅湖時，先看到五顏六色的帳篷，緊接著明鏡般的湖景映入眼簾，廖科溢感動地說：「這景色讓先前的任何努力都值得了！」一行人在這裡搭起帳篷準備夜晚棲身之地，他幽默的形容這裡是湖景第1排五星級獨棟別墅，安頓好住處後，眾人齊聚在海拔2200公尺大自然所設立的「高級餐廳」野炊，望著湖景用餐別有一番風味。

廖科溢結束加羅湖行程後，繼續前往中央山脈登山，一連蒐集「審馬陣山」與「南湖北山」這2座百岳，其中最險峻也最危險的關卡「五岩峰」，形勢險惡因此有死亡稜線之稱，他全神貫注地走在羊腸小徑的石壁上，深怕一失足就跌落無際山崖，團隊之間不時呼喊口號，彼此激勵士氣，共同完成這趟登山探險之旅。更多精彩內容於1月11日周六晚上9點亞洲旅遊台播出。

廖科溢與團隊一同體驗在加羅湖野炊。(圖亞洲旅遊台)

五岩峰因形勢險惡有死亡稜線之稱。(圖亞洲旅遊台)

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