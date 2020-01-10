選前最後一天，親綠名嘴鍾年晃突然在臉書打卡KMT中央黨部，並寫下「此生第一次踏進中國國民黨中央黨部」，引發不少網友留言好奇鍾年晃到國民黨中央黨部的理由。

雖然鍾年晃並未告知去國民黨部的原因，但已經有不少熟悉他的粉絲搶著回答，「上王時齊的節目」、「寰宇電視台有餅妹的節目」，這才讓大家恍然大悟，原來鍾年晃是去電視台錄節目，只是電視台位置剛好在國民黨中央黨部大樓罷了。

(中時電子報)