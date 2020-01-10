選前最後一天，親綠名嘴鍾年晃突然在臉書打卡KMT中央黨部，並寫下「此生第一次踏進中國國民黨中央黨部」，引發不少網友留言好奇鍾年晃到國民黨中央黨部的理由。
雖然鍾年晃並未告知去國民黨部的原因，但已經有不少熟悉他的粉絲搶著回答，「上王時齊的節目」、「寰宇電視台有餅妹的節目」，這才讓大家恍然大悟，原來鍾年晃是去電視台錄節目，只是電視台位置剛好在國民黨中央黨部大樓罷了。
(中時電子報)
選前最後一天，親綠名嘴鍾年晃突然在臉書打卡KMT中央黨部，並寫下「此生第一次踏進中國國民黨中央黨部」，引發不少網友留言好奇鍾年晃到國民黨中央黨部的理由。
雖然鍾年晃並未告知去國民黨部的原因，但已經有不少熟悉他的粉絲搶著回答，「上王時齊的節目」、「寰宇電視台有餅妹的節目」，這才讓大家恍然大悟，原來鍾年晃是去電視台錄節目，只是電視台位置剛好在國民黨中央黨部大樓罷了。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。