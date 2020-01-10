老師將緬甸的傳統舞蹈蓮花指融入動健康內。（新北市社會局提供／葉書宏新北傳真）

中和華新街因聚集緬甸歸僑又熱賣南洋風味餐素有緬甸街之稱。（新北市社會局提供／葉書宏新北傳真）

新北市推動銀髮俱樂部，連歸僑也肯定！中華民國緬甸歸僑協會在中和素有「緬甸街」之稱的華新街成立銀髮俱樂部，專供當地年長華僑聚會、運動、共餐之用，協會前理事長趙麗屏表示，歸僑的長輩年紀都大了，早上送孫子上學後，可以在俱樂部聚會，聯絡情誼，下午再去接孫子放學。現任理事長陳清貴則說，俱樂部每周二、四中午共餐，會以南洋風味餐為主，在俱樂部聚會、思鄉。

趙麗屏於民國52年時，在當時國民政府的號召下，從緬甸隻身來到台灣，她那年才18歲，就讀師範大學，3年後緬甸發生排華事件，她的父母也倉皇來到台灣定居，一家團圓。

趙麗屏58年畢業，被分發到中和國中教國文，這一教就是30年，直到87年退休，桃李滿天下，她說，學生有許多後來擔任中和區里長、代表、議員，也有當到大學系主任。

趙麗屏曾當選10大傑出僑生，她表示，中和南勢角有2萬多緬甸歸僑，其中一萬多人集中在華新街上，形成有名的緬甸街，每年4月的潑水節、9月的點燈節，是最熱鬧的節慶，以此連結家鄉的文化和記憶。

隨著歸僑年長，趙麗屏說，看到新北市長侯友宜在推動銀髮俱樂部，於是在現任理事長陳清貴等人的奔走下，獲得市議員陳錦錠的支持，將原來位於華新街15號的議員服務處，提供做為銀髮俱樂部，以供鄉親聚會聯誼之用。

8日上午舉行啟用，社會局主秘吳淑芳、中和區長賴俊達、市議員陳錦錠及近50位緬甸歸僑齊聚一堂，賴俊達表示，新北市約有8萬名緬甸歸僑，其中4萬名住在中和，為保留並推動南洋文化，今年的潑水節和點燈節將擴大舉辦。

吳淑芳致詞表示，里里銀髮俱樂部是侯友宜市長的重要政策，要讓長輩在社區內健康樂活，目前全市已成立678處，中華民國緬甸歸僑協會銀髮俱樂部是第一個由歸僑成立的據點，相信會做出特色來。

銀髮俱樂部揭牌後，在陳汀汀和陳蕙蕙兩位老師的帶領下，將緬甸舞蹈的蓮花、點燈手勢融入在動健康內，中午共餐則是緬甸肉羹麵，歸僑共聚一堂，其樂融融。

(中時 )