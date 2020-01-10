親民黨今晚在台北舉行選前之夜，前鴻海董事長郭台銘也現身，與親民黨總統候選人宋楚瑜同台，但郭台銘致詞時並未鬆口請大家支持宋楚瑜，連談到政黨票支持對象時也同時提到親民黨與民眾黨，且致詞完隨及離場。

郭台銘致詞時表示這次選舉經濟、內政問題無法得到太多討論，他知道大家追求自由民主、和平安定，民進黨執政表現出權力的傲慢，從反滲透法、東廠到卡管，證明讓民進黨一黨獨大對民主破壞的嚴重性。他反對台獨，本次選舉一定要制衡民進黨的一黨獨大，親民黨將他的政見納入，相信未來中道勢力可以在國會發揮影響力，明天記得政黨票支持中道力量親民黨、民眾黨。他沒有明確呼籲民眾總統投誰，只有在最後說了句「親民黨加油，宋主席加油」。致詞完，主持人表示郭台銘晚上有五個行程需要先離場。總計郭台銘前後在場只待了約半小時。

宋楚瑜致詞時強調台灣人不會放棄自由民主，沒有外國能操控我們的選舉，而是由台灣人當家作主，他若當選只做一任，所以沒有包袱可以好好打拼。

宋楚瑜還呼籲台灣人要相親相愛不要再對立，他當選後要改變現在的酬庸之亂，並重新檢討年改。宋楚瑜的女兒宋鎮邁也在最後上台為父親助講。

(中時 )