選前之夜，新北市第三選區民進黨立委余天自辦造勢晚會。（譚宇哲攝）

現場飄滿「2020台灣要贏」的旗幟，數十位里長到場相挺，近萬名支持者高喊「凍蒜」，氣氛熱鬧。（吳亮賢攝）

現場飄滿「2020台灣要贏」的旗幟，數十位里長到場相挺，近萬名支持者高喊「凍蒜」，氣氛熱鬧。（吳亮賢攝）

選前之夜，新北市第三選區民進黨立委余天自辦造勢晚會，前行政院長游錫堃、內政部長徐國勇等大咖助講，最後余天全家人更合體登台，播放罹癌女兒余苑綺加油影片。

余天在三重自辦晚會，不但請出知名藝人沈文程、施文彬演出，在地綠營議員也全到齊，又獲游錫堃、徐國勇相挺，現場飄滿「2020台灣要贏」的旗幟，數十位里長到場相挺，近萬名支持者高喊「凍蒜」，氣氛熱鬧。

團隊先以將近6分鐘影片帶出余天參選心路過程，影片中先提及蔡英文說「只有民進黨欠余天」，中段大打女兒罹癌余天在餐會爆哭的畫面，其中罹癌的二女兒余苑綺及孫女樂樂驚喜現身，余苑綺更溫馨喊話，「希望爸爸能顧好身體，大家不用擔心，我一定會好起來」，令人動容。

影片播完後，余天哽咽向鄉親鞠躬，指明天投票是全台灣人的重要的一天，是所有台灣人選擇民主的時刻，謝謝大家對女兒余苑綺的集氣，雖然女兒余苑綺沒辦法現身，但他替余苑綺謝謝大家，指台灣大家都像坐在一條船，一定要覺醒，選出一個好船長，隨後唱起歌「咱巄坐在同艘船」。

李亞萍眼眶泛紅致詞，這次比較少出來為余天拜票，因為大家都知道我女兒生病了，謝謝大家的集氣為我女兒祈禱，謝謝大家對余天的愛戴，謝謝三重人，兒子余祥銓則高喊「2020台灣要贏」「余天凍蒜」。

(中時 )