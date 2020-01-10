選前之夜，國民黨總統候選人韓國瑜在高雄夢時代廣場大造勢。(翻攝韓國瑜YouTube官方頻道)

國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜今（10）日晚間在高雄夢時代登場，現場突破50萬人，韓細數高市府政績，並提到劉謙會變魔術，但魔術說破了就不好看了，而他則要戳破民進黨的神話，他是最重視南部的總統候選人，未來會帶領南北雙引擎帶領全台灣往前衝，呼籲選民用手上選票「翻轉台灣命運」，找回台灣的驕傲。

韓國瑜致詞提到，明天一大早投票，但前年的今天跟現在的心情有所不同，一年前市長選前之夜，跟今晚選前之夜，大家想法一定有所改變，1年前驚心動魄、精彩絕倫、轟動海內外縣市長選舉，一個神奇市長誕生韓國瑜，造成全亞洲、全世界華人高度的興趣。

他選上一年來，感謝勇敢的高雄市鄉親加上韓國瑜、市府團隊、議會，共同努力打拚，幾百年來台灣開發歷史上，高雄從未向此時此刻受到全世界注意，一舉一動點點滴滴、政治人物、建設觀光、美食風景等等。

他再三謝謝支持者，2018年，大家做了一個勇敢的決定投出一個市長，大家結合起來，轟動全世界，很多不可思議的事情，像是高雄市推動中英語雙語教育連遠在美國洛杉磯賣燒餅豆漿老闆都主動捐80萬新台幣，我實在太感動。

他提到，那位老闆感慨說「因為我到美國發展，英文不好，吃了很多苦，看到市府要推動中英語雙語教育，深受感動」，雖然這次他得到癌症無法回來投票，但仍心繫台灣。

韓國瑜也說，自己每月到基層弱勢住一晚，之前到大寮育幼院後，一對新加坡夫妻耳聞，願意補助全院童到大學畢業的經費，全部贊助。這一年多來，高雄人上下一條心，創造不可思議的奇蹟。

他提到，很多人說高雄只會撲馬路，「錯了，這是最基本的」，鋪路、清水溝、燈亮是最基本，市府也辦好教育、招商引資，要讓人民有信心，廣大投資者願意來投資，產品源源不斷賣出去，這是我們應該做的。

話鋒一轉，他說，南台灣鄉親從雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，30年來，鄉親這麼愛民進黨，出錢出力無怨無悔，一心一意 愛著民進黨，但他要戳破神話，「你們愛的民進黨已經變了」，不是當初要支持的那個有良心、理想的政黨。

韓國瑜認為，中南部鄉親2、30年來給很多機會，多少人期待民進黨拿到政權，讓台灣走向良性的政黨政治，健康的兩黨制，如今民進黨把民主的民進黨變成貪汙腐敗的金光黨，遠離鄉親，他看了很感傷。

他身為國民，台灣的一份子，認為如果執政黨做得好，台灣有面子有尊嚴，想想有多麽驕傲，但今天台灣現況，3年來外交斷交7國，一步也走不出去，國際組織一個都無法參加，蔡政府新南向政策喊了3年半，卻一事無成，兩岸之間互動已經冷冰冰到最低點。

他更炮轟，民進黨應該想想，兩黨政治良性發展，但民進黨卻把「烏茲衝鋒槍」掃射反對黨，恨不得一槍就打死，完完全全讓台灣人民，支持者傷透了心，今天台灣的危機，跟一個被架空的總統，一群貪汙腐敗的官員，把總統包圍起來，3年什麼事情做不了。

他怒控，民進黨2018年縣市長大敗後發現不行，又想繼續執政，拿不出成績單，沒法說蔡英文的好，只好說韓國瑜的壞，劉謙變魔術，大家都覺得神奇，一旦把變魔術方法告訴大家就不好看，他要把民進黨變的魔術講給大家聽，這樣治理國家一點也不行。

他怒斥，民進黨想繼續執政，卻拿不出成績，貪汙腐敗3年，廢掉了特偵組，趕快收買百分之90媒體，只會報喜不報憂，國家出大事情不敢監督民進黨，不敢批判總統，不敢對政府任何重大政策提出具體重大建設，通通集中在反對黨身上，以及大撒幣開支票。

他更直指，民進黨祕密建立網軍，幫年輕人洗腦、帶風向，玩太過分ㄝ逼死優秀外交官，讓他很感傷，中南部這麼愛民進黨，把台灣帶成這樣，2020年中南部還沒有現代化國際大機場。

韓國瑜說，自己敢保證對台灣南部的愛，關心台灣南部的建設，期待南台灣的崛起，絕對是最熱心、最認真的候選人，未來台灣一定要改變，他不會像民進黨南部執政每天罵「重北輕南」，但有人離開後到日本當代表，或是到總統府當祕書長全部忘記，「我不會幹這種事」。

韓國瑜提到，未來台灣發展要靠「雙引擎」北南一起衝，帶領中、東部、離島，全台一起衝，一起努力翻轉，找回台灣的驕傲，讓周邊國家對我們的尊敬，重新找回下一代人，對我們的肯定，全世界的人，為我們中華民國的努力發出讚嘆，好不好？

最後，他呼籲支持者，用手上選票，翻轉台灣命運，找回台灣的驕傲，並高喊「中華民國萬歲」，全場也齊聲高喊「翻轉台灣」。活動最後高唱《等一個人》、《我相信》等歌曲，直到歌曲結束後，大家久久不願離去。

(中時 )