蔡正元晚間接到孫天群截圖與王立強對話圖片。（摘自蔡正元臉書）

蔡正元晚間接到孫天群截圖與王立強對話圖片。（摘自蔡正元臉書）

蔡正元晚間接到孫天群截圖與王立強對話圖片。（摘自蔡正元臉書）

蔡正元晚間接到孫天群截圖與王立強對話圖片。（摘自蔡正元臉書）

蔡正元晚間接到孫天群截圖與王立強對話圖片。（摘自蔡正元臉書）

國民黨副秘書長蔡正元與大陸商人孫天群有無對自稱共諜的王立強威脅利誘，成為大選前藍綠攻防議題。蔡正元今晚在臉書貼出「王立強剛發給孫天群的微信手機截圖」，五張截圖內容中，王立強表示他被控制，無法澄清向心不是共諜，並指被邱義仁派的人與駐澳聯絡辦人員全天監督檢查對外聯絡，所謂他被威脅是「他們」與媒體自導自演，與他無關。

蔡正元受訪表示，稍早收到孫天群來訊，稱王立強在晚間聯繫他，孫把與王的對話訊息傳給自己。根據對話截圖內容指出，王立強在8點13分主動聯繫孫天群，然後透露「現在處境沒有辦法再繼續幫向總澄清不是間諜的是實，現特別聯繫你」、「我已被控制了，很多事情都不是我的原意」。

孫天群詢問王立強為何要編造假消息給媒體陷害蔡正元，同時要求用電話或視訊交談，不過，王立強以人在洗手間以及外面有人為由拒絕，並表示事後會刪除訊息，接著孫天群又問王立強是否方便用文字說清楚向心不是間諜。

隨後，王立強指出，「向總與夫人肯定不是間諜，我已在視頻通話終與你說清楚了呀」，還提及「邱義仁派的人現在聯合駐澳聯絡辦人員全天監督檢查我對外的聯絡」。

當孫天群又問何時方便通電話，王立強說等候台灣選舉結束後比較方便，然後孫天群又追問王立強為何要對媒體指稱遭受他和蔡正元的威脅，王立強回答，「這些話都不是我對媒體說的，是他們與媒體自導自演，與我沒有關係」。

最後，王立強原本說抽空再聯繫孫天群，後又改口要孫天群與蔡正元都不要再聯繫他了。

(中時 )