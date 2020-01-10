美伊衝突令全球投資人積極尋求避險，大舉將資金轉進債券基金。根據基金研究機構EPFR Global統計，截至1月8日，全球固定收益基金和指數型股票基金（ETF）強力吸金232億美元，創2001年來最高紀錄。

其中有150億美元湧進美國債券基金，以投資美國投資級公司債，以及公司債與政府公債的綜合基金占大宗，總金額為84億美元，寫下2011年美國投資級與綜合債券基金單周最高淨流入紀錄。

美國總統川普3日下令出動無人機狙擊伊朗高級軍事將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗在7日對伊拉克美軍基地發動飛彈攻擊，報復美國。美伊衝突是投資人的避險需求大增，資金瘋狂湧進債券基金的主因。

在此同時，全球股票基金出現兩周以來最大資金逃亡潮，失血金額達5.41億美元。美國股票基金更遭投資人贖回48億美元。

中東緊張升溫最初一開始造成油價飆高，美國十年期公債殖利率陡降至1.7％的1個月低點。債券價格與殖利率呈現反向走勢。

不過後來美伊態度皆有收斂，雙方爆發大型軍事衝突的可能性降低，市場行情頓時反轉。美債十年期殖利率9日回升至1.85％，標普500指數更刷新盤中新高紀錄。

投資人對債券基金需求大增的另一個原因，是標普500指數在2019年創下29％的漲幅後，投資人出脫持股，平衡投資組合。

在股市漲勢凌厲時，債市表現亮眼並不多見，但2019年債市確實表現不俗。巴克萊全球綜合債券指數2019年大漲6.8％，創下10年來次佳成績。

然而摩根士丹利投資管理公司的全球固定收益資深投資組合經理人卡森卡森（Jim Carson）認為，2020年固定收益資產可能無法重現2019年的榮景。

(工商 )