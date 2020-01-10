有專家預計，今年大陸房地產信託規模將下滑，跌幅可能在15％到20％之間。

《中國證券報》報導，用益信託金融研究院研究員喻智表示，去年以來，大陸多家信託公司因違規向房地產企業融資被罰，彰顯了大陸監管層從嚴監管房地產信託的態度。用益信託網發布報告顯示，去年第四季，房地產類信託是成立規模下滑最為明顯的產品，成立規模為1410.62億（人民幣，下同），月下滑26.43％，規模占比為28.89％，減少8.61個百分點。

初步統計，去年投向大陸房地產領域的集合信託募集資金總規模約為7700億元，高於2018年規模，但規模占比低於2018年標準。

用益信託網研究員帥國讓預計，未來大陸房地產信託業務監管仍會從嚴，風險防範是首要任務，今年房地產類信託規模會繼續有所壓縮；喻智則認為，從房地產信託的增量數據來看，監管政策收緊的影響會逐步減弱，預期今年的下滑幅度應該在15％到20％之間。

喻智表示，隨著大陸宏觀經濟下行壓力加大以及剛性兌付的打破，房地產類信託業務的信用風險隱現，大陸信託公司開展相關業務將更加謹慎。今年，信託公司正著力在房地產業務模式上進行創新和改變，以開發貸為主的業務模式會有所萎縮；業務模式轉型方面，通過基金、REITs、股權投資等形式參與房地產業務是轉型的主要方向，但人才儲備和主動管理能力仍制約著該類業務的發展，業務轉型難度較大，尚需時間。

(旺報 )