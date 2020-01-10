行政院長蘇貞昌今晚率領閣員前往凱道站台輔選，讓人留下深刻印象，其中令人矚目的是公職人員選舉罷免法主管機關內政部，部長徐國勇還站在台上奮力鼓掌，不知是否選情告急，已顧不得中立問題。

總統立委大選，明天就要投票，藍綠對於行政中立問題是否有不同作法，各界可以比一比，2009年縣市長、縣市議員暨鄉鎮市長選後，時任苗栗縣長劉政鴻曾指，政務官理所當然要輔選。結果當時藍營的內政部長江宜樺回應，內政部、法務部應維持選舉公正與公平，若站台輔選，恐將引起行政不中立的批評。

同樣的問題，在2014年時，身為行政院長的江宜樺也在立法院被問到，當時他說，不會以院長的身分輔選，也暫不考慮替候選人站台；但為了避免外界過多批評，江宜樺隨後又派出當時的政院發言人孫立群對外澄清，說在不影響公務的前提下，基於國民黨員的義務，會請假或在下班時幫黨內同志輔選。

當時江宜樺又點名，包括國防部、法務部、中選會、公平會、通傳會不宜輔選。對照今昔，徐國勇是堂而皇之隨蘇揆上台鼓掌、上次九合一選舉期間，通傳會還開罰電子媒體報導選舉篇幅等等、法務部次長蔡碧仲、內政部次長陳宗彥日前多次遭疑行政不中立，不知是否民進黨真的選情告急，行政中立的那把尺才會跟藍營差異如此之大。

(中時 )