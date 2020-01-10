民進黨凱道選前之夜，蔡英文總統壓軸上場，她向支持者喊話，「明天，蔡英文希望你們再挺我一次」，讓全世界都看到，在這一代的台灣人做出正在民主改革上做出正確決定，不用含血、含淚也不用含恨，明天用快樂心情，走出家門投下你守護台灣的一票。

蔡英文指出，不論你是第一次支持民進黨還是一輩子都支持民進黨，我要謝謝你們，讓我們在守護台灣路上不會覺得孤單，明天就是投票日子，大家有沒有信心，我們搖滾區鷹眼部隊在哪？明天你們會幫我報票嗎？

他說，這幾天從我故鄉出發，今天我終於回到台北回到凱道上，你們對我喊每一分鐘的總統加油，我都聽到了，短短四個字，乘載大家對台灣未來深刻期待，你們叫我台灣隊長，現在台灣隊長要向台灣隊友發出任務訊號，明天所有人都要出來投票，好不好？’用手上選票，守護我們改革成果、民主自由生活方式、守護世世代代年輕人，能以身為台灣人的尊嚴，我們都去投票好不好，今天現場有很多首投族，其中有人不知道我們所在地方過去叫做介壽路。

她說，今天我們在凱達格蘭大道，這裡是台灣從威權到民主的過程中，最關鍵的地方。鄭南榕的出殯隊伍，曾經經過這裡，「廢除刑法一百條」的抗爭行動，也在這裡。

她指出，反併吞遊行在這裡、紅衫軍的抗爭在這裡、廢核大遊行在這裡、同志大遊行也在這裡。大家記憶猶新的洪仲丘事件、太陽花學運的集會，也都在這裡。甚至昨天，我的對手也在這裡舉辦晚會。

她強調，不管任何人，只要是合法的集會遊行，警察會保護人民，也不用擔心警察會用水炮車、催淚瓦斯，也不用擔心警察會拿著盾牌警棍，把大家打得頭破血流。這就是民主，年輕首投族，這條路台灣走的很久也走的很辛苦，他不是天上掉下來的，是經過無數抗爭、無數人犧牲才會有這樣生活方式，在這土地上落地生根，現在要輪到各位走這條路，全世界特別是香港的年輕人，都在看你們要怎麼繼續走這條路。香港的年輕人用他們的生命跟血淚，為我們示範一國兩制不可行。明天換我們台灣的年輕人，為他們示範，民主自由的價值會克服一切困難。

她表示，昨天時代雜誌有一條報導，蔡英文能不能守住華人世界唯一塊土地？各位，蔡英文守得住嗎？明天讓所有人，台灣人為世界守住這座民主堡壘。

她說，我說過，這場選戰，是為台灣年輕人而打，過去三年多來，我一直告訴自己，即使我會受傷即使過程在困難，我都要留給你們一個更好的國家。

她指出，四年前選前之夜，是我答應史明的事，晚會結束後他用力跟我喊話，當台灣總統要有志氣、決心、要堅強，史明不在了，他在天上會看到我沒有忘記他的話；上任第一天我就開始啟動改革，加薪、減稅、長照、年金改革、國防、台商回流、能源、經季節夠轉型、社會住宅、婚姻平權等我都做了，民主防衛機制建構、拒絕一國兩制，我也為台灣人民做了，我沒有像前一個政府讓國家空轉，儘管外部威脅還在，但我們壯大台灣努力沒有中斷過，

她表示，選舉到最後關頭，這幾天對手札下重金、廣告滿坑滿谷、電話滿天飛，很多人都焦慮睡不著，我要告訴大家化解焦慮最好方法是出門投票，我們不用自我懷疑，我們路線是正確，不要低估對手，因為最後關頭對手不會輕言放棄，不需要仇恨對方，明天過後他們是我們的朋友跟家人，也不要過度樂觀，不要分散選票、配票，結果自己沒過半，集中選票投給民進黨。

最後，她強調現在是回家時候，大家必須回家，無論如何都要回家，蔡英文差你一票、民進黨區域立委、民進黨及台灣就差你一票；蔡英文賴清德、英德勝利，台北市立委希望要打敗國民黨這是最有機會的一次。

(中時 )