國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧10日晚間，以「踏街秀國旗、守護民主護台灣」活動，集結服務團隊及支持者組成「步行貪食蛇」隊伍，大家拿國旗、穿國旗裝、帶國旗帽，搶攻北、北屯區2大主要票，以徒步方式拜票尋求支持，沿路鑼鼓喧天，炒熱選前之夜氣氛，high到最高點。

立委候選人沈智慧選前之夜，號召支持者從北區雙十路二段出發，步行到北屯區松安街競選總部。沿途高喊韓國瑜凍蒜、沈智慧凍蒜、國民黨勝利，全力催出選票；人群愈聚愈多，喊聲震天價響，展現出高昂的勝選氣勢，一旁民眾，跟著歡呼比讚。

只見馬路上聚集4、5百人，北區、北屯區藍營民代、地方里長都出動，長長人龍綿延近1公里，有很多自動加入的人、車，出現台中難得一見的「貪食蛇」隊伍，沿途加入的人潮和大小國旗飄揚，把周末夜的台中染成濃濃的「中華民國味」，感染了很多人，也成為台中周末夜的亮點。

沈智慧率領支持者高喊：「捍衛中華民國，贏回清廉政治」，同時也訴求「乾淨選舉救台灣、骯髒選舉害民主」，支持國民黨贏得勝選。

(中時 )