日本愛知縣名古屋市的名城大學發生學生殺老師的兇殺案，40歲的男性副教授胸部、頸部被刺傷，送醫急救後沒有生命危險。

日警指出，10日下午4時左右接到校方職員打110電話報案指，有男學生在研究室刺殺老師。警察趕到現場時，男老師流血倒地但仍有意識，便立刻送醫急救。

警察當場將就讀理工學系3年級的學生、22歲的野原康佑以殺人未遂罪嫌的現行犯逮捕。

野原向警官坦承犯案，還說，「本來想殺了他，但殺不下去。」現場也找到了作案兇器的剪刀。據初步了解，兩人是因為報告的問題而起衝突。

(中時電子報)