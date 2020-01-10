日本名城大學學生刺殺老師動機為何？ 22:302020/01/10 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本愛知縣名古屋市的名城大學發生學生殺老師的兇殺案，學生當場被逮捕。(示意圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本愛知縣名古屋市的名城大學發生學生殺老師的兇殺案，40歲的男性副教授胸部、頸部被刺傷，送醫急救後沒有生命危險。 日警指出，10日下午4時左右接到校方職員打110電話報案指，有男學生在研究室刺殺老師。警察趕到現場時，男老師流血倒地但仍有意識，便立刻送醫急救。 警察當場將就讀理工學系3年級的學生、22歲的野原康佑以殺人未遂罪嫌的現行犯逮捕。 野原向警官坦承犯案，還說，「本來想殺了他，但殺不下去。」現場也找到了作案兇器的剪刀。據初步了解，兩人是因為報告的問題而起衝突。 (中時電子報) #老師 #刺殺 也許您會感興趣 推薦閱讀 媽寶兒心情不好縱火燒家 二審仍判2年 16:182020/01/08 社會 恐怖情人開庭不放過前女友 LINE遙控潑酸 08:472020/01/09 社會 姐弟戀悲劇 男殺女伴屍12小時 14:522020/01/09 社會 國際熱門新聞 大崩壞 他要女王拔梅根哈利頭銜 - 國際 哈利夫婦半退休，居加拿大的維安費由加國人買單？ - 國際 大爆炸！ 2飛彈擊中烏航影片曝光 - 國際 沒錢也能去旅行 亞洲這城市最便宜 - 國際 日本名城大學學生刺殺老師動機為何？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。