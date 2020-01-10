民進黨總統候選人蔡英文競選總部10日晚上在台中洲際棒球場旁廣場舉辦「勇敢自信、護台同行」選前晚會。（黃國峰攝）

選戰倒數計時，民進黨總統候選人蔡英文競選總部10日晚上在台中洲際棒球場旁廣場舉辦「勇敢自信、護台同行」選前晚會，七點多大會主持人宣布超過七萬人到場支持，民進黨副總統候選人賴清德表示，每一次的總統大選都無例外，贏台中的人，必定贏得台灣，換句話說，要贏台灣，一定要贏台中，呼籲用民主的力量全力支持蔡英文，讓英德配贏得勝利，讓民進黨國會過半。

民進黨選前一天的最後催票，賴清德強調，明天就要投票了，關鍵時刻終於來到，台中應該要感到驕傲，台中不只是民主運動中第一波民主化的都市，也因為戰略重要，「贏台中的人，必定贏得台灣」，換句話說，要贏台灣，一定要贏台中。

賴清德說，這次選舉他前後來台中超過20次，關鍵之夜再度來到台中，要懇求民主的都市，台中的鄉親一定要勇敢站出來，用民主的力量全力支持蔡英文，讓英德配贏得勝利，讓民進黨國會過半。

對國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在凱道舉行百萬庶民站出來的造勢大會，賴清德重批韓國瑜在凱道造勢時，口口聲聲說愛台灣、愛中華民國，雖然勇氣可嘉，但方法錯誤，因為九二共識不可能捍衛中華民國，更可能葬送中華民國，甚至危害台灣。

賴清德表示，中國國家主席習近平曾經說過，九二共識只有一個中國為原則，就是指中華人民共和國，並沒有國民黨所說的中華民國存在的空間，如果執迷不悟，重申九二共識就是自欺欺人、誤人誤國。

他呼籲，台灣的前途由2300萬人決定，這就是現在台灣最珍惜的自由，也是台灣多數人的共識，任何一個人要捍衛中華民國，應該要先守護台灣。

(中時 )